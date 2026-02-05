Ричмонд
Путин пошутил, что не выговаривает названия открытий

Важно, что ученые могут это сделать, отметил глава государства.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, вручая молодым ученым премии в области науки и инноваций, шутливо заметил, что названия некоторых открытий не в силах даже выговорить — настолько они сложны.

Лауреатский значок вручался в этот момент профессору МГУ, доктору физматнаук Виктории Ведюшкиной «за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем».

«Я говорю: “Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь”. Она говорит: “Ничего страшного! Главное — что я выговариваю”, — засмеялся президент, прикрепляя значок к кофте юного профессора.

«Это правда», — подытожил глава государства.