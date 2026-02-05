Ричмонд
На 92-м году жизни скончался старейший сотрудник ННГУ

Более 65 лет он отдал работе в Физико-техническом институте.

Источник: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского

На 92-м году жизни скончался ветеран Нижегородского государственного университета. Об этом сообщили в ННГУ.

3 февраля на 92-м году оборвалась жизнь Юрия Константиновича Макарычева, старейшего сотрудника НИФТИ ННГУ.

В Горьковском университете он начинал свою карьеру с должности конструктора, затем возглавил конструкторское бюро института, внеся вклад в конструкторское обеспечение множества научных инициатив.

В разные периоды времени он занимал выборные должности, включая комсорга, председателя местного и профсоюзного комитетов, а также возглавлял совет трудового коллектива. В последние годы своей жизни Юрий Макарычев активно участвовал в работе с ветеранами университета, являясь председателем совета ветеранов ННГУ.

Ранее скончалась известный нижегородский педагог Клавдия Пацонь.