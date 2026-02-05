На 92-м году жизни скончался старейший сотрудник ННГУ

На 92-м году жизни скончался ветеран Нижегородского государственного университета. Об этом сообщили в ННГУ.
3 февраля на 92-м году оборвалась жизнь Юрия Константиновича Макарычева, старейшего сотрудника НИФТИ ННГУ.
В Горьковском университете он начинал свою карьеру с должности конструктора, затем возглавил конструкторское бюро института, внеся вклад в конструкторское обеспечение множества научных инициатив.
В разные периоды времени он занимал выборные должности, включая комсорга, председателя местного и профсоюзного комитетов, а также возглавлял совет трудового коллектива. В последние годы своей жизни Юрий Макарычев активно участвовал в работе с ветеранами университета, являясь председателем совета ветеранов ННГУ.
