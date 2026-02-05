Ричмонд
Путин: всем лауреатам научной премии присущ дух первопроходцев

Ученые не боятся вопросов, на которые пока нет ответов, отметил глава государства.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Лауреатам премии в области науки и инноваций для молодых ученых присущ дух первопроходцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вручении премий.

«Всем нашим лауреатам присущ дух первопроходцев», — отметил Путин, добавив, что ученые не боятся вопросов, на которые пока нет ответов.

«Вы не боитесь вопросов, на которые пока нет ответов, но вы ищете эти ответы и находите их, ищете и находите решения и нацелены на достижение задач национального, мирового масштаба», — добавил глава государства.