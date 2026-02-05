Ричмонд
Из Самары в Ханты-Мансийск открыли новый регулярный авиарейс

В Самаре появился новый регулярный авиарейс.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания открыла новый маршрут из Самары в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе «Red Wings».

— Рейсы будут осуществляться каждую среду. Первый полет запланирован на 4 марта. Длительность путешествия составит 2 часа 20 минут. Билеты доступны для покупки на официальном сайте авиакомпании, — отметили в сообщении.

Новый маршрут улучшит транспортную доступность между Приволжским федеральным округом и Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой. Напомним, местным жителям предложили оценить работу наземного общественного транспорта. В областной столице был запущен новый автобусный маршрут в начале января текущего года.