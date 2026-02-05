Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России

ПЕРМЬ, 5 фев — РИА Новости. Возможность распространения лихорадки чикунгунья может возникнуть только при появлении в России комаров-переносчиков рода Aedes, однако им не подходит климат с низкими температурами, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник пермского политеха Валерий Литвинов.
«Единственная теоретическая возможность — появление у нас комаров рода Aedes, которые и переносят эту лихорадку. Однако и это крайне маловероятно, поскольку их естественный ареал обитания совершенно другой, а наш климат, особенно низкие температуры, принципиально им не подходит. Размножаться в таких условиях они не могут. Соответственно, вероятность распространения этой лихорадки в Центральной России и Сибири на данный момент остаётся очень низкой», — сказал Литвинов.
В среду Роспотребнадзор сообщил, что в РФ зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. В отпуске ее кусали комары.