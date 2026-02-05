В «Сколково» планируют создавать социально значимые лекарства

«Центр будет фокусироваться на разработке и внедрении инновационных лекарственных препаратов. Для этого мы планируем использовать ресурсы собственных научных сотрудников и сотрудничество с институтами, университетами и группами ученых внутри страны. Кроме того, будет активно привлекаться международная интеллектуальная и технологическая экспертиза, включая собственные и зарубежные институты», — рассказал основатель и президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.