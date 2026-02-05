В «Сколково» планируют создавать социально значимые лекарства

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и группа компаний «Фармасинтез» планируют создать на территории инновационного центра «Сколково» новый исследовательский центр по разработке и внедрению социально значимых лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе фонда «Сколково». Соответствующее соглашение о партнерстве подписали фонд и группа компаний.
«На территории инновационного центра “Сколково” планируется создание R&D-центра и штаб-квартиры группы компаний “Фармасинтез” — одного из крупнейших российских производителей социально значимых лекарственных препаратов. В рамках соглашения созданный центр объединит вспомогательную инфраструктуру лаборатории для проведения прикладных исследований, разработки новых лекарственных форм и подготовки материалов для клинических и доклинических испытаний. Объект будет способствовать развитию отечественной фарминдустрии и технологий сохранения здоровья», — отметили в пресс-службе.
Проект предусматривает создание многофункционального комплекса площадью 15 тыс. кв. м. Он разместится в южной части территории ИЦ «Сколково», в пространстве, где уже работает ряд крупных корпоративных исследовательских центров. Начало строительства запланировано на конец 2026 года, завершение — к 2030 году, после чего R&D-центр будет полностью введен в эксплуатацию.
«Центр будет фокусироваться на разработке и внедрении инновационных лекарственных препаратов. Для этого мы планируем использовать ресурсы собственных научных сотрудников и сотрудничество с институтами, университетами и группами ученых внутри страны. Кроме того, будет активно привлекаться международная интеллектуальная и технологическая экспертиза, включая собственные и зарубежные институты», — рассказал основатель и президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.
Председатель правления фонда «Сколково» Сергей Перов подчеркнул, что появление исследовательского центра ГК «Фармасинтез» в Сколково — это шаг к созданию полного цикла фармацевтических инноваций, от идеи до готового препарата. «Мы создаем экосистему, в которой лучшие российские компании развивают медицину будущего. Мы уверены, что новый НИОКР-центр станет точкой притяжения для российских и международных партнеров в сфере здравоохранения и биотехнологий», — отметил Перов.
Партнеры выразили уверенность, что привлечение «Фармасинтеза» для размещения объекта в Сколково поспособствует усилению позиций России на мировом рынке инновационных лекарственных препаратов и фармацевтических технологий и достижению национальных целей технологического лидерства в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
О партнерах.
АО «Фармасинтез» — группа российских биофармацевтических компаний, работающая в различных сегментах отрасли здравоохранения, включая исследования, разработки, производство и дистрибуцию социально значимых лекарственных препаратов, активных фармацевтических субстанций и инновационной медицины. Сфера ее интересов охватывает онкологию, гематологию, эндокринологию, иммунологию, кардиологию, лекарства для лечения орфанных, гормональных, инфекционных, аутоиммунных, сердечно-сосудистых, психоневрологических заболеваний, для терапии диабета, туберкулеза, гепатита, ВИЧ-инфекции, COVID-19, хронической почечной недостаточности, препараты для поддержания жизнеспособности пациентов в тяжелых состояниях (парентеральное питание).
Сколково (Группа ВЭБ.РФ) — крупнейший инновационный центр России. Компании, развивающие бизнес при поддержке Сколково, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Технопарк Сколково является крупнейшим в Восточной Европе. Научно-технологическое сердце Сколково — институт Сколтех — входит в топ-100 лучших молодых университетов мира престижного рейтинга Nature Index. Занимает второе место среди лучших университетов России по версии Research.com.