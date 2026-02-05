В Таганроге после обращений горожан работают над улучшением теплоснабжения

Власти Таганрога работают над улучшением теплоснабжения от четырех котельных. Об этом глава города Светлана Камбулова рассказала после личного приема граждан.
Речь идет о котельных на Химической, 11, Заводской, 1, Ленина, 220 и Циолковского, 40.
На котельной, расположенной на улице Заводской, сейчас капитально ремонтируют один из котлов. Установку нового оборудования и подключение планируют завершить до 31 марта 2026 года.
На котельной, расположенной на улице Химической, также ремонтируют один из котлов. Специалисты уже демонтировали старое оборудование и завершают изготовление нового. Все работы должны быть закончены до 30 апреля 2026 года.
Котельная на улице Ленина находится в частной собственности. Владелец не спешит проводить ремонт, а предприятие «Городское хозяйство» не имеет права выполнять на объекте работы капитального характера. В связи с этим ввели режим повышенной готовности. Также город выделил средства на материалы, ранее заменили запорную арматуру и провели первоочередные мероприятия для стабильной работы объекта.
Котельная на улице Циолковского была построена в 1960 году и до сих пор работает на паровом оборудовании. Износ превышает 70%, при этом летом провели планово профилактический ремонт. Сейчас котельная работает в штатном режиме, но практически на пределе возможностей. В этом случае планируется создание отдельной газовой котельной.
— Еще раз подчеркну, несмотря на проведение ремонтных работ, все котельные работают в штатном режиме, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
