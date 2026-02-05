В Таганроге после обращений горожан работают над улучшением теплоснабжения

Котельная на улице Циолковского была построена в 1960 году и до сих пор работает на паровом оборудовании. Износ превышает 70%, при этом летом провели планово профилактический ремонт. Сейчас котельная работает в штатном режиме, но практически на пределе возможностей. В этом случае планируется создание отдельной газовой котельной.