Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге после обращений горожан работают над улучшением теплоснабжения

Глава Таганрога рассказала о состоянии четырех котельных.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таганрога работают над улучшением теплоснабжения от четырех котельных. Об этом глава города Светлана Камбулова рассказала после личного приема граждан.

Речь идет о котельных на Химической, 11, Заводской, 1, Ленина, 220 и Циолковского, 40.

На котельной, расположенной на улице Заводской, сейчас капитально ремонтируют один из котлов. Установку нового оборудования и подключение планируют завершить до 31 марта 2026 года.

На котельной, расположенной на улице Химической, также ремонтируют один из котлов. Специалисты уже демонтировали старое оборудование и завершают изготовление нового. Все работы должны быть закончены до 30 апреля 2026 года.

Котельная на улице Ленина находится в частной собственности. Владелец не спешит проводить ремонт, а предприятие «Городское хозяйство» не имеет права выполнять на объекте работы капитального характера. В связи с этим ввели режим повышенной готовности. Также город выделил средства на материалы, ранее заменили запорную арматуру и провели первоочередные мероприятия для стабильной работы объекта.

Котельная на улице Циолковского была построена в 1960 году и до сих пор работает на паровом оборудовании. Износ превышает 70%, при этом летом провели планово профилактический ремонт. Сейчас котельная работает в штатном режиме, но практически на пределе возможностей. В этом случае планируется создание отдельной газовой котельной.

— Еще раз подчеркну, несмотря на проведение ремонтных работ, все котельные работают в штатном режиме, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.