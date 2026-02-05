«Беларусбанк» предупредил, что три ночи подряд будет вести технические работы. Подробности рассказали в финансовом учреждении.
Технические работы начнутся в пятницу, 6 февраля, с 00.00 до 06.00. В связи с этим вероятны перерывы в работе банковских сервисов. Кроме того, в ночь с 7 на 8 февраля в период с 23.00 до 07.00 недоступными окажутся некоторые операции (погашение кредитов, оформление банковских платежных карточек, операции по вкладным и текущим счетам физлиц) в подразделениях банка, системе ЕРИП, каналах ДБО банка.
В «Беларусбанке» отметили, что 8 февраля в период с 01.00 до 02.00 в подразделениях банка белорусам будут недоступны операции, связанные с денежной наличностью и платежными картами.
