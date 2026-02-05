Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ростовской областью утром 5 января уничтожили 10 украинских дронов

С 8:00 до 13:00 над Ростовской областью уничтожили 10 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 февраля система ПВО сбила 10 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства обороны России.

— Всего с 08:00 до 13:00 в пяти регионах РФ уничтожили 29 дронов, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на четверг, 5 февраля, над четырьмя городами и районом Ростовской области отразили воздушную атаку. БПЛА перехватили над Ростовом, Батайском, Таганрогом, Новошахтинском и Азовским районом.

— В Батайске из-за падения обломков пострадал мужчина — водитель грузовика, который повредил дрон. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести, — написал губернатор Юрий Слюсарь своих социальных сетях.

В Новошахтинске из-за атаки повреждены фасад и окна частного дома. Жильцы не пострадали, эвакуация не требуется.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше