Над Ростовской областью утром 5 января уничтожили 10 украинских дронов

Утром 5 февраля система ПВО сбила 10 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства обороны России.
— Всего с 08:00 до 13:00 в пяти регионах РФ уничтожили 29 дронов, — уточнили в ведомстве.
Напомним, в ночь на четверг, 5 февраля, над четырьмя городами и районом Ростовской области отразили воздушную атаку. БПЛА перехватили над Ростовом, Батайском, Таганрогом, Новошахтинском и Азовским районом.
— В Батайске из-за падения обломков пострадал мужчина — водитель грузовика, который повредил дрон. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести, — написал губернатор Юрий Слюсарь своих социальных сетях.
В Новошахтинске из-за атаки повреждены фасад и окна частного дома. Жильцы не пострадали, эвакуация не требуется.
