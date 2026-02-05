Путин отметил важность технологии извлечения лития для экологичной экономики

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил значимость уникальной технологии извлечения лития, предложенной химиком Дмитрием Бутыльским, для создания экологичной экономики замкнутого цикла.
«Химик Дмитрий Юрьевич Бутыльский предложил уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов», — отметил Путин на вручении премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о критическом компоненте для высокотехнологичной промышленности, литий является незаменимым сырьем для «производства аккумуляторов широкого спектра “умной техники” — от смартфонов до электромобилей».
«Разработанный метод позволяет не только эффективно извлекать литий, но и вновь возвращать его в производство после использования. Такое решение служит еще одним вкладом в создание экологичной экономики замкнутого цикла», — подытожил российский лидер.