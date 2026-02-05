Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 6 февраля 2026

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что семья отдала 200 тысяч за отпуск в Сочи, но моря так и не увидела. Перед самым вылетом ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что их нет ни в списке пассажиров рейса самолета, ни в брони гостиницы. А менеджер, продавшая дорогостоящую путевку, не отвечает на звонки. Подробности здесь.