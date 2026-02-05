Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 6 февраля 2026

Отключение отопления в Иркутске 6 февраля 2026 года коснется Свердловского и Правобережного округов. По информации оператора тепловых сетей города, бригада займется диагностикой и ремонтом, которые помогут предотвратить возникновение аварийных ситуаций в дальнейшем.
Отключение отопления в Иркутске 6 февраля 2026.
— В Юбилейном, 66 предстоит заменить неисправные задвижки в тепловой камере. По улице Свердлова, 23а заменим 10 метров поврежденного коррозией трубопровода. На Богдана Хмельницкого, 27б заменим трубопровод 1958 года постройки, — уточняет оператор.
Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Но не волнуйтесь! Все ограничения снимут уже к четырем-пяти вечера. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 6 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что семья отдала 200 тысяч за отпуск в Сочи, но моря так и не увидела. Перед самым вылетом ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что их нет ни в списке пассажиров рейса самолета, ни в брони гостиницы. А менеджер, продавшая дорогостоящую путевку, не отвечает на звонки. Подробности здесь.