Путин назвал РФ одним из лидеров по решению проблемы антибиотикорезистентности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия является одним из лидеров в поиске методов, которые бы помогли решить проблему антибиотикорезистентности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых.
«Ответ на один из главных вызовов современной медицины ищет Артем Борисович Исаев. Он изучает способы борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. С этой целью исследует те вирусы, которые являются естественными природными врагами болезнетворных, патогенных бактерий, уничтожают и подавляют их», — сказал глава государства.
Это не просто альтернатива, а принципиально иной подход, отметил Путин. «И отрадно, что здесь Россия является одним из лидеров, — подчеркнул президент. — Во всем мире сейчас идут работы по этому направлению, и, повторяю еще раз, отрадно, что мы здесь не просто не отстаем, а являемся тоже одним из лидеров».
Но, продолжил он, нужно сделать следующий шаг — научиться создавать на полученной научной базе лекарства широкого спектра действия. «Работы Артема Борисовича как раз приближают этот момент», — заключил Путин.