«Даже не выговорить»: Путин пошутил о сложной работе ученых

Глава государства в четверг вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2025 год. Среди награжденных был коллектив ученых МГУ имени М. В. Ломоносова — Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Они были награждены за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.