Путин: непрерывный диалог ведущих ученых и их учеников рождает передовые идеи

Глава государства обратил внимание на то, что огромное значение имеют научные школы химика Николая Семенова, биолога Владимира Энгельгардта и нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, математиков Андрея Колмогорова и Людвига Фаддеева, физиков Абрама Иоффе, Александра Прохорова, Жореса Алферова, Евгения Велихова, других прославленных ученых ХХ и ХХI веков. Их «всех и не перечислить», отметил Путин. По его словам, на заложенном ими прочном фундаменте строятся современные исследования, обеспечивается преемственность научного поиска, воспитание и становление новых поколений исследователей, ученых.