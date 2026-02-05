Путин: непрерывный диалог ведущих ученых и их учеников рождает передовые идеи

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Передовые идеи и научные направления рождаются в ходе непрерывного диалога ведущих исследователей и их учеников. Кроме того, формируется ответственность за свою страну, указал президент РФ Владимир Путин на вручении премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год.
Глава государства обратил внимание на то, что огромное значение имеют научные школы химика Николая Семенова, биолога Владимира Энгельгардта и нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, математиков Андрея Колмогорова и Людвига Фаддеева, физиков Абрама Иоффе, Александра Прохорова, Жореса Алферова, Евгения Велихова, других прославленных ученых ХХ и ХХI веков. Их «всех и не перечислить», отметил Путин. По его словам, на заложенном ими прочном фундаменте строятся современные исследования, обеспечивается преемственность научного поиска, воспитание и становление новых поколений исследователей, ученых.
«Такая эстафета имеет ключевое значение для укрепления отечественного научного потенциала, — указал президент. — Ведь в ходе этого непрерывного диалога ведущих исследователей и их учеников рождаются новые, передовые идеи и научные направления, формируется ответственность за страну, чувство сопричастности ее судьбе, стремление внести свой вклад в решение жизненно важных задач».
«В научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и выдающиеся таланты исследователей — без этого, конечно, никуда, невозможно, — но, как правило, и сильная научная школа», — подчеркнул Путин. Глава российского государства заметил, что их формирование требует колоссальных усилий и ресурсов, поэтому наличие целой плеяды таких научных сообществ — важнейшее преимущество России.