КСИР Ирана задержал в Персидском заливе два танкера

По предварительным данным, в состав экипажей задержанных судов входили 15 иностранных граждан. В настоящий момент все моряки переданы представителям судебной власти исламской республики для проведения разбирательства. Официальная информация о гражданстве задержанных и о том, под флагами каких стран следовали танкеры, на данный момент не предоставлена.
Как уточняет издание The Jerusalem Post со ссылкой на агентство ISNA, суда были задержаны в районе острова Фарси. Сообщается, что эти танкеры на протяжении последних нескольких месяцев входили в состав организованной сети по нелегальной транспортировке нефтепродуктов, а операция по их перехвату стала результатом длительной разведывательной работы.