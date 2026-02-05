Ричмонд
КСИР Ирана задержал в Персидском заливе два танкера

Военно-морские силы КСИР перехватили у острова Фарси два танкера, которые, по заявлениям властей Ирана, входили в контрабандную сеть. Под стражу взяты 15 иностранных моряков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В акватории Персидского залива силы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили два танкера, на которых находилось свыше одного миллиона литров контрабандного горючего. Об этом сообщает агентство Reuters и KP.RU со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

По предварительным данным, в состав экипажей задержанных судов входили 15 иностранных граждан. В настоящий момент все моряки переданы представителям судебной власти исламской республики для проведения разбирательства. Официальная информация о гражданстве задержанных и о том, под флагами каких стран следовали танкеры, на данный момент не предоставлена.

Как уточняет издание The Jerusalem Post со ссылкой на агентство ISNA, суда были задержаны в районе острова Фарси. Сообщается, что эти танкеры на протяжении последних нескольких месяцев входили в состав организованной сети по нелегальной транспортировке нефтепродуктов, а операция по их перехвату стала результатом длительной разведывательной работы.

