Две формы Т-клеток связали с развитием рассеянного склероза

При развитии рассеянного склероза часть этих клеток, как обнаружили ученые, начинает реагировать на обрывки белков и ДНК вируса Эпштейна-Барр, причем численность некоторых этих форм Т-клеток в спинномозговой жидкости вырастает в десятки или сотни раз. Это говорит о важной роли CD8+ Т-клеток в развитии данного аутоиммунного заболевания, а также других сбоев в работе иммунитета, таких как системная волчанка, постковидный синдром и ревматоидный артрит, потенциально связанных с проникновением вируса EBV в организм.