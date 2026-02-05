Две формы Т-клеток связали с развитием рассеянного склероза

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что важную роль в развитии рассеянного склероза играют не только так называемые CD4+ Т-клетки, координирующие работу иммунитета, но и CD8+ Т-клетки, отвечающие за уничтожение патогенов. Оба типа этих телец ошибочно атакуют нейроны мозга и их оболочку из-за сходства части их структурных элементов с вирусом Эпштейна-Барр, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).
«Открытие связи между этой популяцией CD8+ Т-клеток, вирусом Эпштейна-Барр и рассеянным склерозом позволило нам существенно расширить картину того, как именно развивается болезнь и как с ее развитием связан вирус EBV. Это дает нам надежду на то, что терапии, нацеленные на этот патоген, помогут нам найти реальные способы лечения рассеянного склероза и некоторых других аутоиммунных болезней», — заявил доцент UCSF Джо Сабатино, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают молекулярные биологи, ученые давно уверены в том, что вирус Эпштейна-Барр играет ключевую роль в развитии рассеянного склероза, однако пока не известно, как именно он взаимодействует с иммунитетом и заставляет его атаковать мозг. Недавно биологи обнаружили, что важную роль в этих взаимодействиях играют некоторые формы CD4+ Т-клеток, которые некорректно распознают часть белков на поверхности вспомогательных клеток мозга.
Американские ученые обнаружили при изучении состава крови и спинномозговой жидкости 13 носителей рассеянного склероза и пяти здоровых добровольцев, что развитие данного заболевания также сопровождается увеличением в численности шести вариаций так называемых CD8+ клеток, еще одного типа Т-клеток. Их часто называют «клетками-киллерами» из-за того, что эта форма Т-клеток отвечает за уничтожение зараженных и поврежденных клеток.
При развитии рассеянного склероза часть этих клеток, как обнаружили ученые, начинает реагировать на обрывки белков и ДНК вируса Эпштейна-Барр, причем численность некоторых этих форм Т-клеток в спинномозговой жидкости вырастает в десятки или сотни раз. Это говорит о важной роли CD8+ Т-клеток в развитии данного аутоиммунного заболевания, а также других сбоев в работе иммунитета, таких как системная волчанка, постковидный синдром и ревматоидный артрит, потенциально связанных с проникновением вируса EBV в организм.
О рассеянном склерозе.
Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон так называемый миелин. В результате этого нервы начинают хуже проводить сигнал и «замыкать», что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть.
На текущий момент ученые предполагают, что главной причиной развития рассеянного склероза является то, что работа иммунной системы большинства его носителей нарушилась в результате развития вирусных инфекций. Главным кандидатом на эту роль считается вирус Эпштейна-Барр (EBV), способный проникать в нейроны и клетки иммунной системы. Недавно ученым удалось связать развитие рассеянного склероза со сбоями в реакции иммунитета на вирусный белок EBNA1.