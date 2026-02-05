В Ростовской области запустили телефонную линию по эвакуированным машинам

В Ростовской области запустили телефонную линию для помощи людям, чьи автомобили были эвакуированы. Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции региона Сергей Сасин.
Новый сервис призван оперативно решать возникающие вопросы. Позвонив по выделенному номеру 8−863−249−26−30 или 8−999−471−07−47, водитель, нарушивший правила дорожного движения и попавший в такую ситуацию, может в кратчайшие сроки получить всю необходимую информацию.
Сотрудники линии подробно объяснят, где находится транспортное средство, и дадут пошаговые инструкции о дальнейших действиях для его скорейшего возврата.
