363 комплекса фотовидеофиксации задействовали на дорогах Ростовской области

«Видят» водителя с телефоном и отмечают скорость: на донских трассах работают камеры.

Источник: Комсомольская правда

363 комплекса фотовидеофиксации работают на дорогах Дона. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Сергей Сасин.

— В регионе функционирует 363 комплекса, из которых 234 стационарных и 129 передвижных (мобильных). Техника помогает выявлять факты превышения скорости, выезда на встречную полосу, несоблюдения правил проезда пешеходного перехода и требований сигналов светофора. Также фиксируются использование телефона во время движения и другие нарушения, — перечислил Сергей Сасин.

По данным полиции, в 2025 году с помощью дорожных камер вынесли около 4,5 млн административных постановлений на общую сумму более 4 млрд рублей.

