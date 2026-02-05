363 комплекса фотовидеофиксации задействовали на дорогах Ростовской области

— В регионе функционирует 363 комплекса, из которых 234 стационарных и 129 передвижных (мобильных). Техника помогает выявлять факты превышения скорости, выезда на встречную полосу, несоблюдения правил проезда пешеходного перехода и требований сигналов светофора. Также фиксируются использование телефона во время движения и другие нарушения, — перечислил Сергей Сасин.