Путин рассказал о том, что объединяет народы в России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. У народов России общие базовые ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Церемония проходит в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».
«Что было самым главным — бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга, и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими», — сказал Путин в ходе мероприятия.