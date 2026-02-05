Ричмонд
Путин объявил Год единства народов России открытым

Путин торжественно открыл Год единства народов России в наццентре «Россия».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствовал в торжественной церемонии открытия Года единства народов России.

«Год единства народов России объявляю открытым», — сказал он.

Он подчеркнул, что в основе побед и достижений России лежит непобедимое единство ее народов.

«Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу “брат”, и это очень дорогого стоит».

Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».

Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко и заместителья председателя правительства Татьяну Голикову.

