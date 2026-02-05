Путин объявил Год единства народов России открытым

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствовал в торжественной церемонии открытия Года единства народов России.
«Год единства народов России объявляю открытым», — сказал он.
Он подчеркнул, что в основе побед и достижений России лежит непобедимое единство ее народов.
«Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу “брат”, и это очень дорогого стоит».
Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко и заместителья председателя правительства Татьяну Голикову.