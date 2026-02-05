МАРТ отреагировал на решение Лукашенко об отмене повышения тарифов на ЖКУ

В среду, 4 февраля, глава государства отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз. В стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги меняются в два этапа. Так, повышение перенесли на 1 марта 2026 года. А второе будет с 1 июня.