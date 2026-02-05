Ричмонд
МАРТ отреагировал на решение Лукашенко об отмене повышения тарифов на ЖКУ

МАРТ сделал заявление об отмене повышения тарифов на ЖКУ в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ отреагировал на решение президента Беларуси Александра Лукашенко об отмене повышения тарифов на ЖКУ. Подробности БелТА озвучила заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.

В среду, 4 февраля, глава государства отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз. В стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги меняются в два этапа. Так, повышение перенесли на 1 марта 2026 года. А второе будет с 1 июня.

Замглавы МАРТ обратила внимание, что в Беларуси в 2026 году изменились климатические условия:

— Тепловая энергия объективно использовалась выше нормы. Чтобы сгладить рост объемов потребления и тарифов, приняли такое однозначно правильное решение.

Она пояснила, что плата за коммуналку увеличится, однако только из-за объемов потребления, а не тарифов. Наталья Василевская уточнила, что рост тарифов белорусы ощутят только в жировках за апрель.

Ранее мы собрали, какие услуги ЖКХ не прописаны в жировках отдельной строкой, но белорусы за них все равно платят.

Тем временем минское ЖКХ сказало, где именно во дворах разместят 20 тысяч видеокамер.

Кроме того, глава МЧС сделал заявление из-за сильных морозов в Беларуси.

