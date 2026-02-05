МАРТ отреагировал на решение Лукашенко об отмене повышения тарифов на ЖКУ

МАРТ отреагировал на решение президента Беларуси Александра Лукашенко об отмене повышения тарифов на ЖКУ. Подробности БелТА озвучила заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.
В среду, 4 февраля, глава государства отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз. В стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги меняются в два этапа. Так, повышение перенесли на 1 марта 2026 года. А второе будет с 1 июня.
Замглавы МАРТ обратила внимание, что в Беларуси в 2026 году изменились климатические условия:
— Тепловая энергия объективно использовалась выше нормы. Чтобы сгладить рост объемов потребления и тарифов, приняли такое однозначно правильное решение.
Она пояснила, что плата за коммуналку увеличится, однако только из-за объемов потребления, а не тарифов. Наталья Василевская уточнила, что рост тарифов белорусы ощутят только в жировках за апрель.
