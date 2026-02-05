Перевозский аист, оставшийся на вторую зимовку, стойко переносит морозы

Аист, который не улетел на юга и остался зимовать в Перевозском районе, стойко переносит морозы. За судьбой аиста внимательно следит госохотинспектор, рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Гера подружился с местными рыбаками, а ранее успел «пообщаться» со студентами строительного колледжа. Специалисты минлесхоза даже запечатлели на камеру, как птица прогуливается по стадиону учебного заведения, словно осматривая владения.
Аист полюбил берег реки Пьяны, где проводит все свое время, а настоящей «визитной карточкой» стала местная водонапорная башня, к которой птица явно прониклась особой привязанностью.
Гера чувствует себя отлично: он активно перемещается по территории, успешно находит пропитание и, судя по всему, полностью освоился в непривычных для аиста зимних условиях. Госохотинспектор наблюдает за постояльцем.
Напомним, что в начале 2026 года в Перевозском районе в районе реки Пьяна вновь заметили аиста, который не улетел на юга и остался зимовать. Среди заснеженных берегов реки птица внимательно наблюдала за рыбаком, сидевшим у лунки. Как отмечают инспекторы минлесхоза, аист выглядел абсолютно здоровым.
В декабре 2024 года нижегородцы также видели на реке аиста, который по неизвестным причинам не улетел зимовать на юг и остался на территории Нижегородской области. Все это время за птицей наблюдали, и в итоге она успешно пережила зиму.