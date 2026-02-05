Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением «брат»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы СВО, обращаясь друг к другу «брат», подчеркивают непобедимое единство РФ.
«Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу “брат”, и это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство», — сказал глава государства в ходе открытия Года единства народов России.
Путин добавил, что это лежит в основе побед и достижений России в самых разных областях.