Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: бойцы СВО подчеркивают непобедимое единство России обращением «брат»

Путин: обращаясь друг к другу «брат», бойцы подчеркивают непобедимое единство РФ.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы СВО, обращаясь друг к другу «брат», подчеркивают непобедимое единство РФ.

«Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу “брат”, и это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство», — сказал глава государства в ходе открытия Года единства народов России.

Путин добавил, что это лежит в основе побед и достижений России в самых разных областях.