Эколог рассказал, как опасный для экосистемы клен появился в России

«В XIX веке удалось развести клён ясенелистный из семян, полученных из Канады. Где-то в 20-е годы прошлого века он уже (рос — ред.) как самосев. И сперва это, поскольку это были как раз те годы, когда казалось, что можно легко и “на халяву” переместить виды с одного континента на другой и что они будут приносить экономическую пользу без какого-либо экологического или экономического ущерба, то это все относится к этому золотому веку интродукции и акклиматизации, а потом пошли негативные последствия», — сказал Шварц.