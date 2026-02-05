Власти Молдовы пересмотрят налог на недвижимость: Обещали быть справедливыми — верится с трудом

Власти пересмотрят налог на имущество, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ:
"Сейчас это оценочное значение, равное примерно 200 средним зарплатам и общей площади более 120 квадратных метров. Так что эти критерии будут пересмотрены.
Я думаю, что в течение следующих двух месяцев, максимум трех, мы хотим обсудить налоговую политику", — уточнил он.
Граждане с низким доходом не должны пострадать от этих изменений, заверил глава Минфина. Только это очередное вранье, учитывая, что совсем недавно они уже подложили свинью с переоценкой недвижимости, которая внезапно выросла в три раза и оспорить это невозможно.
По ныне существующим нормам налог за недвижимость должны платить даже пенсионеры.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Кишиневе 5 и 6 февраля школьники будут учиться онлайн: В столице Молдовы сильнейший гололед.
Об этом ранним утром в четверг заявил мэр столицы Ион Чебан (далее…).
В Молдове бесследно пропадают молодые люди, которых годами не могут найти: «Преступники их могут превращать в живой товар и переправлять в Дубай на потеху денежным мешкам» — бывший прокурор Кишинева.
14-летняя Корина Нямцу пропала в июне, а 19-летний Вадим Брага — в марте прошлого года (далее…).
Где в Молдове не покалечат, а вылечат: Почему частные медклиники стали уступать государственным — всегда ли дороже значит лучше.
Очень часто пациенты следуют за врачом, где бы он не работал (далее…).