В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова просит Минпросвещения РФ отметить ведомственной наградой воспитательницу детского сада, пострадавшую при нападении вооруженного мужчины в Бугуруслане Оренбургской области.
Ранее мэр города Бугуруслан Дмитрий Дьяченко сообщил, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но был остановлен воспитателем. Воспитательница пострадала при нападении, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не пострадали, сообщили РИА Новости в СК РФ. СК завел уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность». По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения.
«Направила официальное обращение в Минпросвещения РФ с просьбой отметить Лию Галееву ведомственной наградой. Такие поступки не должны оставаться незамеченными. От нашего комитета мы также вручим воспитателю благодарность за проявленное мужество и спасение жизней детей», — сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, 42-летняя женщина, чья ежедневная работа — учить детей добру, проявила железную волю. «Она преградила нападавшему путь, смогла скрутить его и удерживать до приезда полиции. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы не её самоотверженность», — добавила депутат.
Также Лантратова попросила министерство выяснить, почему в детском саду не было охраны, и как так получилось, что посторонний смог попасть в образовательное учреждение.