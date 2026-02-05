В ГД призвали наградить воспитательницу, обезвредившую напавшего мужчину

Ранее мэр города Бугуруслан Дмитрий Дьяченко сообщил, что мужчина с ножом пытался прорваться в детский сад, но был остановлен воспитателем. Воспитательница пострадала при нападении, ей оказана медицинская помощь, воспитанники детского сада не пострадали, сообщили РИА Новости в СК РФ. СК завел уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность». По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения.