Сборник о вкладе республик СССР в победу над нацизмом представили в Москве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Торжественная презентация серии документальных сборников «Республики — фронту 1941−1945», посвященных вкладу республик СССР в победу в Великой Отечественной войне, прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
«Каждая республика внесла бесценный вклад в общую Победу», — подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Совместно отстояв свою свободу и разгромив нацизм, наши деды и прадеды показали нам пример сплоченности и единства во имя жизни и процветания будущих поколений», — добавил он.
По словам Шойгу, работа, проделанная совместно с коллегами из стран СНГ, подтверждает, что «мы все искренне и с полной отдачей участвуем в продвижении объективной трактовки истории».
В рамках проекта в нынешнем году предстоит издать аналогичные сборники о вкладе украинцев и прибалтов в Победу, сообщил секретарь СБ РФ. «Важно отметить и участие в вооруженной борьбе с войсками вермахта и его союзников народов, населявших советскую Россию, Украинскую ССР и республики Прибалтики», — сказал Шойгу.
В заключение церемонии Шойгу передал тома сборника послам республик.
По словам Шойгу, сейчас на Западе идет беспрецедентное искажение истории и «в этой войне есть несколько путей». «Путь первый — это каждый день открывать новые фантазии — это мягко сказано, новые сочинения об искажении истории, прошлого Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, страдать, говорить: “Какие они негодяи, вот они написали то, они написали это, они сняли одно, они сняли другое”. А есть другой путь — это каждый день нести, показывать, доказывать, рассказывать, как это было на самом деле», — подчеркнул он.
В рамках работы по продвижению объективной трактовки истории на постсоветском пространстве аппарат Совета безопасности РФ совместно с Минобрнауки, Российским историческим обществом (РИО) и Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) подготовили и издали серию документальных сборников «Республики — фронту 1941−1945», посвященных вкладу союзных республик СССР в общую победу в Великой Отечественной войне.
Пилотные экземпляры президент России Владимир Путин вручил главам государств-участников СНГ в рамках ежегодной неформальной встречи в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.