Сборник о вкладе республик СССР в победу над нацизмом представили в Москве

По словам Шойгу, сейчас на Западе идет беспрецедентное искажение истории и «в этой войне есть несколько путей». «Путь первый — это каждый день открывать новые фантазии — это мягко сказано, новые сочинения об искажении истории, прошлого Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, страдать, говорить: “Какие они негодяи, вот они написали то, они написали это, они сняли одно, они сняли другое”. А есть другой путь — это каждый день нести, показывать, доказывать, рассказывать, как это было на самом деле», — подчеркнул он.