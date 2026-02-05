Ученый Крюков объяснил появление дрейфующего «айсберга» у берегов Крыма

В Крыму ученые наблюдают редкую аномалию — у берегов теплого Черного моря дрейфует «айсберг». О его природе со ссылкой на замдиректора по науке ФГБУ «Заповедный Крым» рассказали наши коллеги из «КП — Крым».
На спутниковых снимках в акватории заказника «Малое филлофорное поле» обнаружили обширное ледяное поле. Его протяженность составляет более семи километров. Оно прижато к Бакальской косе.
— Речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские «айсберги» — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море, — пояснил ученый Сергей Крюков.
Это явление возникает при продолжительных морозах. Температура воды на мелководье падает ниже нуля, и начинается замерзание. Затем сильный ветер собирает образовавшийся лед и снег в большие скопления и прижимает их к берегу.
Лед в Каркинитском заливе появляется не каждую зиму. Крупные ледовые поля считаются редким явлением. Их изучение помогает понять, как зимние условия влияют на морские экосистемы.
— Дрейфующий лед влияет на береговые процессы: он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии. Кроме того, перемешивание воды и изменение ее температуры сказываются на морских обитателях, — добавил Сергей Крюков.
