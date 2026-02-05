Ричмонд
Сыр, носки и вино: за серию краж из магазина задержали омича с 19 судимостями

32-летнего неоднократно судимого жителя Омска заподозрили в хищении продуктов.

Источник: Комсомольская правда

Участковый уполномоченный полиции раскрыл серию мелких краж из магазина в Ленинском округе Омска. 5 февраля в региональном УМВД России рассказали, что по семи возбужденным уголовным делам подозревают 32-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Личность фигуранта полицейский установил после просмотра записей с камер видеонаблюдения. На них запечатлен мужчина, в течение месяца похищавший продукты питания, средства гигиены и алкоголь. Часть товаров фигурант оплачивал, а часть прятал под куртку. Сумма причиненного торговой точке ущерба составила 8 570 рублей.

«Подозреваемый признался: неоднократно заходил в один и тот же магазин и складывал в корзину то, что планировал употребить в пищу: курицу, сыр, молоко, сметану, сливочное масло, кофе, орешки, из спиртных напитков — пиво, вино. Пару раз брал с полок носки, зубную пасту и мыло», — сообщили в пресс-службе полиции.

В криминальном прошлом задержанного насчитывается 19 судимостей, все — за кражи. Новое разбирательство продолжается.

Ранее мы рассказали, что январь в Омске был холоднее обычного.