Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

«Астрономическая весна придет (в Москву — ред.) 22−23 марта. Так что после прихода астрономической весны следует ждать уже прихода метеорологической весны. Как правило, они приходят почти одновременно. Так что раньше последней декады марта говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано», — рассказала Позднякова.