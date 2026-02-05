Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Синоптик Позднякова: весна придет в Москву не раньше третьей декады марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Весна придет в Москву не раньше третьей декады марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Астрономическая весна придет (в Москву — ред.) 22−23 марта. Так что после прихода астрономической весны следует ждать уже прихода метеорологической весны. Как правило, они приходят почти одновременно. Так что раньше последней декады марта говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что прогноз о метеорологической весне в столице относится и к Центральной России.