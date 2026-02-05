Ричмонд
Ученый рассказал, как бороться с опасным для экосистемы американским кленом

Химобработку назвали самым эффективным методом борьбы с американским кленом.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Самым действенным методом борьбы против ясенелистного (американского) клена, который серьезно угрожает экосистеме российских лесов, является химическая обработка гербицидами и конкретно арборицидами, рассказал РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Ясенелистный клен или американский клен является опасным инвазивным видом, который вытесняет естественную российскую растительность. У него уникальная экологическая пластичность, которая определена высокой всхожестью семян (от 30 до 60%) и степенью продуктивности. Данный клен активно внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Фактически он сегодня распространен по всей территории России.

«Наиболее эффективной мерой борьбы является химобработка гербицидами и конкретно арборицидами. И вот здесь есть несколько оправданных методик применения химических способов против инвазий американского клёна», — отметил Федоров.

Он добавил, что по-другому фактически его никак невозможно будет «победить», особенно на участках леса.

Федеральное агентство лесного хозяйство РФ (Рослесхоз) предложило прировнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду экологической системе и лесным ресурсам России. Согласно опубликованному документу, приказ вступит в силу с 1 марта.