Ученый рассказал, как бороться с опасным для экосистемы американским кленом

Ясенелистный клен или американский клен является опасным инвазивным видом, который вытесняет естественную российскую растительность. У него уникальная экологическая пластичность, которая определена высокой всхожестью семян (от 30 до 60%) и степенью продуктивности. Данный клен активно внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Фактически он сегодня распространен по всей территории России.