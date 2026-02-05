Ричмонд
Путин надеется, что регистрация дженерика для лечения рака не затянется

Путин надеется, что регистрация радиофармпрепарата для лечения рака не затянется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы.

Путин в разговоре с Павлом Мосеевым, который в негосударственной группе компаний разработал отечественный «дженерик» для лечения онкологии при раке костей, в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым поинтересовался, как долго ученые ожидают получения регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат.

«Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев», — ответил Мосеев.

«Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали», — сказал Путин в ответ.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.