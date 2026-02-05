В Омске нашли семена 290 несуществующих сортов овощей

Как отметили в ведомстве, оборот семян, не внесенных в Государственный реестр, запрещен. По данному факту объявлены предостережения более сорока торговым организациям. Также специалисты порекомендовали перед приобретением посадочного материала проверять наличие сорта в базе данных ФГБУ «Госсорткомиссия» на сайте gossort.com.