В Омске нашли семена 290 несуществующих сортов овощей

Специалисты Управления Росссельхознадзора выявили в продаже на территории региона 290 сортов семян, не зарегистрированных в Госреестре. Специалисты подчеркивают — их качества и селекционные характеристики не прошли государственные испытания и ничем не подтверждены.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалисты советуют садоводам не покупать семена таких несуществующих сортов. В черный список Россельзознадзора попали:
Огурцы «Ранний хрустик», «Соленая карамель», «Паучок», «Пучковая семейка», «Шопа», «Кузя»;
Томаты: «Розовые береты», «Стопудовый», «Черри патио», «Санька золотой», «Волчий клык», «Обские купола», «Подсинское чудо», «Засолочная гирлянда», «Ослиные уши золотые», «Пасхальные яйца», «Золотой алтын», «Бийская роза», «Цыпочка», «Феня», «Аллигатор», «Апельсиновый джем», «Трюфель желтый», «Перепелиное яйцо», «Жаркие угли», «Африканский коричневый», «Засолочный деликатес», «Алтайский силач», «Бакинский великан»;
Перец сладкий «Восточный базар», «Ветка сирени», «Татарин», «Карась», «Бухгалтер», «Бараний рог» и другие.
Как отметили в ведомстве, оборот семян, не внесенных в Государственный реестр, запрещен. По данному факту объявлены предостережения более сорока торговым организациям. Также специалисты порекомендовали перед приобретением посадочного материала проверять наличие сорта в базе данных ФГБУ «Госсорткомиссия» на сайте gossort.com.