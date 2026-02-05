«Десять человек попали в больницу». В Столине дети устроили пожар в квартире, бросая зажженные спички на пол

В Столине 20 декабря 2025 года в одном из домов, расположенных по улице Гагарина, на третьем этаже случился пожар. Задымление было также в квартирах на четвертом и пятом этажах. Сотрудниками МЧС были спасены семеро детей (из них пять в возрасте от трех до восьми лет, а также двое подростков в возрасте 15 — 18 лет). Были спасены и трое взрослых. Все были доставлены в больницу.