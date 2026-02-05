«Десять человек попали в больницу». В Столине дети устроили пожар в квартире, бросая зажженные спички на пол

В Столине 10 человек попали в больницу, когда дети бросали горящие спички на пол. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
В Столине 20 декабря 2025 года в одном из домов, расположенных по улице Гагарина, на третьем этаже случился пожар. Задымление было также в квартирах на четвертом и пятом этажах. Сотрудниками МЧС были спасены семеро детей (из них пять в возрасте от трех до восьми лет, а также двое подростков в возрасте 15 — 18 лет). Были спасены и трое взрослых. Все были доставлены в больницу.
Изначально специалисты предполагали, что пожар мог произойти по причине неисправности светодиодной ленты, которая находилась по периметру стены зала. Однако удалось установить очаг пожара. Он находился в зале, где расположен диван.
"Непосредственной причиной возникновения возгорания в квартире явился занесенный источник открытого огня (пламя горящей спички), — уточнили в ГКСЭ.
В Столине дети бросали на пол зажженные спички и устроили пожар в квартире. Фото: sudexpert.gov.by.
При дополнительной проверке выяснилось, что двое несовершеннолетних детей в одно из комнат нашли коробок спичек и начали их поджигать. В этот момент их родители спали в соседней комнате.
«После загорания спичек, дети бросали их на пол около дивана и на его поверхность. Когда пламя начало быстро распространяться по комнате, несовершеннолетние разбудили родителей», — привели подробности в ведомстве.
