Силы ПВО работали в Ростовской области днем 5 февраля

Днем 5 февраля в Матвеево-Курганском районе Ростовской области задействовали ПВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава районной администрации Дина Алборова.
— Прямо сейчас силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение и не подходите к окнам. Прошу сохранять спокойствие, — написала Дина Алборова.
Информация о работе ПВО от районных властей поступила в 13:49, на тот момент в регионе действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Отбой беспилотной опасности объявили в 14:47.
Ранее, в ночь на 5 февраля, массированную воздушную атаку беспилотников отразили в 12 городах и районах Дона. В Батайске повреждения получили пять автомобилей на стоянке агропредприятия и здание склада. Пострадал водитель грузовой машины, он попал в больницу в состоянии средней тяжести. В Новошахтинске ущерб получили фасад и остекление частного дома. Семья из четырех человек в эвакуации не нуждается.
