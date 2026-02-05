Ричмонд
Силы ПВО работали в Ростовской области днем 5 февраля

О работе ПВО сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района.

Источник: Комсомольская правда

Днем 5 февраля в Матвеево-Курганском районе Ростовской области задействовали ПВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава районной администрации Дина Алборова.

— Прямо сейчас силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение и не подходите к окнам. Прошу сохранять спокойствие, — написала Дина Алборова.

Информация о работе ПВО от районных властей поступила в 13:49, на тот момент в регионе действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Отбой беспилотной опасности объявили в 14:47.

Ранее, в ночь на 5 февраля, массированную воздушную атаку беспилотников отразили в 12 городах и районах Дона. В Батайске повреждения получили пять автомобилей на стоянке агропредприятия и здание склада. Пострадал водитель грузовой машины, он попал в больницу в состоянии средней тяжести. В Новошахтинске ущерб получили фасад и остекление частного дома. Семья из четырех человек в эвакуации не нуждается.

