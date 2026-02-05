Ученый Кибкало: премия президента показывает, что страна ценит математику

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вручение премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за открытия в области физической математики является яркой демонстрацией того, что фундаментальные математические исследования сильно востребованы и высоко ценятся российским государством и обществом. Об этом заявил на церемонии вручения премии доцент МГУ имени Ломоносова Владислав Кибкало.
«Для нас является большой ответственностью возможность стать примером для последующих поколений в научных школах МГУ, молодых студентов и даже школьников. Вручение этой премии является примером того, что фундаментальная наука — математика — всегда востребована и высоко оценивается российским государством и обществом», — сказал ученый.
Как отметил исследователь, научной команде молодых исследователей из МГУ удалось существенно продвинуться в изучении так называемых обобщенных биллиардов — математических принципов, которые описывают многие физические процессы, в том числе движение газа в сосудах или взаимодействия частиц, движущихся на очень высокой скорости. Эти же идеи, по словам математика, могут применяться при разработке дифференциальных нейросетей.
«Для молодых ученых сейчас открыта масса возможностей по развитию. Основой для нашего успеха послужила та среда, которая поддерживается в нашем университете и стране и позволяет вести научные разработки. В этом контексте хотелось бы отметить созданные в последние годы инициативы, которые нам помогали. В их числе — молодежные гранты Российского научного фонда, Конгресс молодых ученых и другие мероприятия и события, в которых мы участвовали», — подытожил Кибкало.