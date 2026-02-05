В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад

В Оренбургской области нетрезвый мужчина с ножом ворвался в детский сад. Ему преградила путь воспитательница. В результате злоумышленника удалось скрутить и поместить в подвал до приезда полицейских. Женщина получила порезы рук. Глава региона Евгений Солнцев позвонил ей и пообещал представить к награде. СК расследует два уголовных дела, одно из них — о халатности. По информации SHOT, в учреждении не было охраны.