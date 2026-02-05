Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Мелания Трамп продолжает поддерживать контакты с командой Путина

Первая леди США Мелания Трамп в среду заявила, что она поддерживает контакты с командой президента России Владимира Путина, стремясь обеспечить возвращение украинских детей на родину. Об этом сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Я работаю над этим, и мы находимся в процессе. Надеюсь, что очень скоро мы добьемся успеха», — сказала она журналистам в Белом доме. Первая леди не стала делиться подробностями переговоров между ее представителями и командой Путина, говорится в статье.

Представитель Белого дома подтвердил Reuters, что после того, как Мелания Трамп написала российскому лидеру письмо, переданное ему лично Дональдом Трампом в августе прошлого года, контакты между сторонами поддерживаются. Агентство уточняет, что с тех пор на Украину вернулись пятнадцать детей, в том числе семеро в декабре.

Reuters напоминает, что Украина обвинила Россию «в вывозе со своей территории как минимум 19 000 детей без согласия семьи или опекунов» с начала конфликта в феврале 2022 года. Россия неоднократно отрицала факт похищения украинских детей, заявляя, что действовала для их защиты от боевых действий.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше