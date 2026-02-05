Reuters: Мелания Трамп продолжает поддерживать контакты с командой Путина

«Я работаю над этим, и мы находимся в процессе. Надеюсь, что очень скоро мы добьемся успеха», — сказала она журналистам в Белом доме. Первая леди не стала делиться подробностями переговоров между ее представителями и командой Путина, говорится в статье.
Представитель Белого дома подтвердил Reuters, что после того, как Мелания Трамп написала российскому лидеру письмо, переданное ему лично Дональдом Трампом в августе прошлого года, контакты между сторонами поддерживаются. Агентство уточняет, что с тех пор на Украину вернулись пятнадцать детей, в том числе семеро в декабре.
Reuters напоминает, что Украина обвинила Россию «в вывозе со своей территории как минимум 19 000 детей без согласия семьи или опекунов» с начала конфликта в феврале 2022 года. Россия неоднократно отрицала факт похищения украинских детей, заявляя, что действовала для их защиты от боевых действий.