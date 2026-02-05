Reuters: Мелания Трамп продолжает поддерживать контакты с командой Путина

Представитель Белого дома подтвердил Reuters, что после того, как Мелания Трамп написала российскому лидеру письмо, переданное ему лично Дональдом Трампом в августе прошлого года, контакты между сторонами поддерживаются. Агентство уточняет, что с тех пор на Украину вернулись пятнадцать детей, в том числе семеро в декабре.