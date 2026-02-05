Американский клен замещает редкие виды растений, заявил ученый

«Когда американский клен достигает опушек леса, он начинает формировать зону примыкания, которая простирается на километры. И это могут быть полосы шириной в несколько сот метров и длиной в несколько километров. И, соответственно, под пологом, на почвенном покрове под данным интродуцентом практически ничего не будет из биоразнообразия: ни ягод, ни различных видов травянистых растений. И, конечно же, там не будет ни одного вида редких и исчезающих видов растений», — подчеркнул Федоров.