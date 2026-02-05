Американский клен замещает редкие виды растений, заявил ученый

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ясенелистный (американский) клен может заместить редкие и исчезающие виды растений, он серьезно угрожает биоразнообразию российских лесов, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Американский клён на сегодняшний день только на территории России образовал обширный вторичный ареал от Калининграда до Дальнего Востока. Данный клен активно внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Он активно конкурирует с естественными аборигенными видами, например дубом, липой, тополем, именно поэтому он входит в список самых опасных инвазивных растений России.
«Когда американский клен достигает опушек леса, он начинает формировать зону примыкания, которая простирается на километры. И это могут быть полосы шириной в несколько сот метров и длиной в несколько километров. И, соответственно, под пологом, на почвенном покрове под данным интродуцентом практически ничего не будет из биоразнообразия: ни ягод, ни различных видов травянистых растений. И, конечно же, там не будет ни одного вида редких и исчезающих видов растений», — подчеркнул Федоров.
По его словам, американский клен образует сильно затененный полог, очень обедненный, и на нем фактически не формируется устойчивый травостой.
«Этими моно массивами он “заходит” в лес, особенно в разреженные лиственные леса из дуба и липы. И с ним очень сложно конкурировать. Поэтому, он постепенно начинает отъедать или захватывать вот эти территории лиственных лесов», — отметил ученый.
Федеральное агентство лесного хозяйство Российской Федерации (Рослесхоз) предложило прировнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду экологической системе и лесным ресурсам России. Согласно опубликованному документу, приказ вступит в силу с 1 марта.