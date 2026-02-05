Мединский дал совет иностранцам, желающим понять Россию

«Можно приехать в Россию в турпоездку, но, мне кажется, лучше всего приехать поработать, пожить, выучить русский язык. Тогда вы поймете Россию. И необязательно в Москву и в Петербург. В глубинку — там еще интереснее будет. Кстати, сейчас многие так и поступают», — заявил Мединский.