Мединский дал совет иностранцам, желающим понять Россию

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал иностранцам, которые искренне хотят понять Россию, приезжать работать в российские регионы.
Мединский в четверг выступил в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание». После лекционной части он ответил на вопросы участников марафона, один из которых спросил у него совета для иностранца, желающего понять Россию.
«Можно приехать в Россию в турпоездку, но, мне кажется, лучше всего приехать поработать, пожить, выучить русский язык. Тогда вы поймете Россию. И необязательно в Москву и в Петербург. В глубинку — там еще интереснее будет. Кстати, сейчас многие так и поступают», — заявил Мединский.
Он подчеркнул, что еще одним источником знания является литература, но не стоит ограничиваться только чтением классики. Мединский напомнил, как ошибались нацистские идеологи в XX веке, считавшие русских героями Достоевского и Гоголя и полагавшие, что с такими «интеллигентными искателями смысла жизни» будет очень легко справиться.
«А когда Германия напала на Советский Союз, то с недоумением, как пишет этот философ XX века, с недоумением они увидели, что нет никаких Раскольниковых, Башмачкиных Акакиев Акакиевичей. Есть стальные ряды защитников Родины», — подчеркнул Мединский.