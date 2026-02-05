Финансовая самостоятельность с контролем: на Дону резко вырос спрос на детские банковские карты

Через мобильное приложение родители в реальном времени видят баланс и историю операций, могут устанавливать лимиты на траты и пополнения. Это позволяет не только отслеживать, на что ребенок расходует деньги, но и вовремя обсудить с ним финансовую грамотность, пресекая нежелательные покупки. Также карта становится защитой от мошенников, часто нацеленных на детей и подростков.