Финансовая самостоятельность с контролем: на Дону резко вырос спрос на детские банковские карты

В Ростовской области наблюдается бум спроса на детские банковские карты. По сообщению Сбера за 2025 год было оформлено более 63 тысяч таких карт — это один из лучших показателей на юге России. Финансовые продукты для подрастающего поколения становятся новой нормой для семей Дона. Родители все чаще отказываются от наличных в пользу современных и безопасных решений.
Пик активности традиционно приходится на начало учебного года. Осенью 2025 года, в сентябре-октябре, банком было выпущено почти 19 тысяч детских карт. Именно к этому периоду увеличиваются карманные расходы школьников.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Детская карта — это современное и безопасное решение, которое дает ребенку первую финансовую самостоятельность, а родителю — инструменты контроля и спокойствие, — прокомментировала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Через мобильное приложение родители в реальном времени видят баланс и историю операций, могут устанавливать лимиты на траты и пополнения. Это позволяет не только отслеживать, на что ребенок расходует деньги, но и вовремя обсудить с ним финансовую грамотность, пресекая нежелательные покупки. Также карта становится защитой от мошенников, часто нацеленных на детей и подростков.
Эксперты отмечают, что тренд на устойчивый рост спроса на детские карты в регионе наблюдается уже на протяжении трех лет.