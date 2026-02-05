Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси шкурки норки впервые были проданы этим необычным способом

Вот каким необычным способом впервые продали шкурки норки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси шкурки норки впервые были проданы этим необычным способом. Подробности sb.by озвучили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Пилотный проект, связанный с продажей шкурок норки через биржу, инициировал Белкоопсоюз. Его удалось реализовать в тесном сотрудничестве с БУТБ для того, чтобы повысить эффективность сбыта белорусской пушно-меховой продукции, а также для диверсификации ее экспортных поставок.

В БУТБ отметили, что сумма дополнительной выручки, которая была получена белорусскими производителями пушно-мехового сырья, использовавшими биржевые торги для реализации невыделанных шкурок норки на внешние рынки, оказалась 1,3 миллиона рублей. Биржевые торги шкурками норки намерены продолжить и в следующем сезоне.

Тем временем МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете.

Ранее белорусские санатории определили, как изменят цены для белорусов и россиян: «Принято решение».

Вместе с тем МАРТ отреагировал на решение президента Беларуси Александра Лукашенко об отмене повышения тарифов на ЖКУ.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше