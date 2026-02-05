В Беларуси шкурки норки впервые были проданы этим необычным способом. Подробности sb.by озвучили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
Пилотный проект, связанный с продажей шкурок норки через биржу, инициировал Белкоопсоюз. Его удалось реализовать в тесном сотрудничестве с БУТБ для того, чтобы повысить эффективность сбыта белорусской пушно-меховой продукции, а также для диверсификации ее экспортных поставок.
В БУТБ отметили, что сумма дополнительной выручки, которая была получена белорусскими производителями пушно-мехового сырья, использовавшими биржевые торги для реализации невыделанных шкурок норки на внешние рынки, оказалась 1,3 миллиона рублей. Биржевые торги шкурками норки намерены продолжить и в следующем сезоне.
