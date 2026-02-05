В Беларуси шкурки норки впервые были проданы этим необычным способом

Пилотный проект, связанный с продажей шкурок норки через биржу, инициировал Белкоопсоюз. Его удалось реализовать в тесном сотрудничестве с БУТБ для того, чтобы повысить эффективность сбыта белорусской пушно-меховой продукции, а также для диверсификации ее экспортных поставок.