6 февраля в селе Кулешовка Ростовской области временно отключат воду

6 февраля в Ростовской области временно прекратят подачу воды в селе Кулешовка Азовского района. Об этом предупредила министр ЖХК региона Антонина Пшеничная.
— В связи с ремонтом на водоводе (территория промзоны) будет приостановлено водоснабжение села Кулешовка с 9 до 16 часов 6 февраля, — сообщила Антонина Пшеничная.
После завершения работ и заполнения системы подача ресурса должна нормализоваться. Ответственная организация — УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Подвоз воды выполняют по заявкам.
