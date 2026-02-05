Ричмонд
6 февраля в селе Кулешовка Ростовской области временно отключат воду

В селе Кулешовка Ростовской области на день отключат воду из-за ремонта.

Источник: Комсомольская правда

6 февраля в Ростовской области временно прекратят подачу воды в селе Кулешовка Азовского района. Об этом предупредила министр ЖХК региона Антонина Пшеничная.

— В связи с ремонтом на водоводе (территория промзоны) будет приостановлено водоснабжение села Кулешовка с 9 до 16 часов 6 февраля, — сообщила Антонина Пшеничная.

После завершения работ и заполнения системы подача ресурса должна нормализоваться. Ответственная организация — УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Подвоз воды выполняют по заявкам.

