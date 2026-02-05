За неделю в Башкирии скакнули цены на капусту, огурцы и морковь

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 27 января по 2 февраля белокочанная капуста подорожала на 4,91%. На этой неделе ее средняя цена составила 32,21 рубля. Также жителям республики на 4,75% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 309,12 рублей) и на 3,25% за морковь (36,60 рубля).