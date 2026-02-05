Весна скоро: В Омскую область с зимовки возвратились первые перелетные птицы

В Омскую область с зимовки в теплых краях возвратились первые перелетные птицы. Это значит, что весна уже не за горами.
Сотрудники Управления по охране животного мира Омской области официально зарегистрировали факт возвращения с первых перелетных птиц. Скорое наступление весны ознаменовали черные жаворонки. Большую стаю, около тысячи птиц, заметили в заказнике «Степной».
Как сообщили в ведомстве, черные жаворонки занесены в Красную книгу Омской области. Гнездятся эти птицы в степных районах Казахстана и юга Западной Сибири. В прошлом году жаворонки возвратились в Омскую область значительно позднее — в конце февраля.