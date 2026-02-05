Весна скоро: В Омскую область с зимовки возвратились первые перелетные птицы

Как сообщили в ведомстве, черные жаворонки занесены в Красную книгу Омской области. Гнездятся эти птицы в степных районах Казахстана и юга Западной Сибири. В прошлом году жаворонки возвратились в Омскую область значительно позднее — в конце февраля.