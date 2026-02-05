Москалькова выразила надежду на возвращение оставшихся курских жителей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что оставшихся 10 жителей Курской области удастся вернуть в РФ с Украины.
«Будем надеяться, что все остальных, все 10 человек мы вернем», — сказала Москалькова в ходе общения с возвращенными россиянами, видео которого публикует RT.
