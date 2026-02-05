«Я вам что, кассир? Вы меня отвлекаете». «Минсктранс» высказался про конфликт водителя и пассажира из-за продажи талонов

«Минсктранс» высказался про конфликт водителя и пассажира из-за продажи талонов. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Инцидент случился между пассажиром и водителем троллейбуса № 90 в начале февраля 2026 года. Минчанка рассказала, что она вбежала в транспортное средство через заднюю дверь и пошла к женщине-водителю покупать билеты. По ее словам, троллейбус начал отъезжать от остановки, а водитель ее проигнорировала. Когда транспорт остановился на светофоре, минчанка попыталась снова купить билет.
— Отодвигает, значит, свое водительское кресло, поворачивается ко мне и говорит: «Я, что, вам тут, кассир? Вы меня отвлекаете. Я на светофоре стою», — пересказывает свою версию разговора жительница Минска.
Она добавила, что после этого водитель стала скандалить и кричать:
— В итоге она отворачивается, говорит: «Да пошла ты».
В «Минсктрансе» прокомментировали данную ситуацию и уточнили, что за нарушение рабочей инструкции в части культуры обслуживания пассажиров водитель троллейбуса привлечена к ответственности. Кроме того, с ней была проведен дополнительный инструктаж о недопущении подобных случаев.
В организации заметили, что мнение минчанки объективно не отражает сути, а также не раскрывает обстоятельства конфликта. В частности, женщина сама благодарит водителя, которая ее подождала и дала возможность зайти в заднюю дверь, так как бежала на транспорт.
После этого водитель начала движение. В «Минсктрансе» обращают внимание, что в этот момент ей нужно было убедиться в безопасности и сосредоточить внимание на дороге. Продать талон в такой момент невозможно. И напомнили, что для покупки билетов пассажирам следует входить через переднюю дверь, а их продажа возможность только на остановках.
