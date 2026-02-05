Как выбраться из ловушки заботы о родителях и детях и найти время на себя — советы психолога

Чуть позже, в 1986 году, социолог и геронтолог Элейн Броуди провела исследование, которое показало, что 28% женщин оставались дома, чтобы ухаживать за пожилыми матерями, и ради этого уходили с работы. Один из журналов назвал ее «Женщиной года» за то, что она описала трудности, с которыми сталкиваются «женщины посередине» — так Броуди называла работающих матерей, которые одновременно воспитывают детей и заботятся о пожилых родителях.