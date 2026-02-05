Волгоградцев шокировала сувенирка с изуродованной Родиной-матерью на вокзале

Между тем, отметим, что точно такие же шары, согласно данным из Интернета, ранее продавались в онлайн-магазинах и маркетплейсах. Однако на Ozon, к примеру, товар оказался в списке закончившихся, в другом магазине в карточке товара указано, что он снят с продажи.