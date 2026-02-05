Ричмонд
Калининградцев попросили посчитать воробьёв

Учёные затеяли перепись пернатых по всей стране.

Источник: Клопс

Калининградская область примет участие во Всероссийской переписи воробьёв. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Акция будет проводиться с 7 по 15 февраля. Она поможет учёным собрать данные о численности городских птиц. Считают их ежегодно зимой и летом.

Научный интерес связан с тем, что по всему миру фиксируется сокращение воробьёв. В России пока данных нет — для этого необходимо отслеживать численность в течение 10−15 лет.

Для участия нужно:

  • зайти на официальный сайт акции «Воробьи на кустах» и зарегистрироваться;
  • определить, участвуете вы индивидуально или командой;
  • выбрать одну или несколько точек, где вы регулярно видите воробьёв;
  • стайку воробьёв надо сфотографировать или снять на видео;
  • пересчитать число чирикающих;
  • записать адрес наблюдений или сохранить геолокацию;
  • обратить внимание, есть ли кормушки, кусты, живые изгороди, ниши в стенах — детали важны для анализа среды обитания;
  • заполнить анкету на сайте.

Старайтесь участвовать в переписи каждый год, по возможности в одних и тех же точках. Так вы поможете учёным отслеживать, как меняется численность воробьёв и что влияет на их благополучие.

Участникам начисляются волонтёрские часы и выдаются электронные сертификаты. Это особенно актуально для школьников: в ряде вузов наличие волонтёрских часов учитывается при поступлении и может дать дополнительные баллы к ЕГЭ.